Almese, l’impresa di Ric: a piedi nel Gargano dalla val Susa

Esco e vado a fare due passi. Non deve essere stata proprio questa la frase con cui, lo scorso 3 maggio, Riccardo Manzotti, 55 anni, ha salutato la moglie Silvia prima di uscire di casa. Anche perché non è rimasto fuori un paio d’ore ma ben 40 giorni, quelli necessari per raggiungere Monte Sant’Angelo, nel Gargano, dopo una camminata di quasi 1200 chilometri. «L’idea mi è venuta ispirandomi a quella incredibile linea retta che collega i maggiori santuari europei dedicati all’arcangelo Michele, dall’Irlanda...

su Luna Nuova di venerdì 28 giugno 2019