Addio a Berlanda: fu il progettista della Torre del Col del Lys

Quest’anno, 75° anniversario dell’eccidio dei partigiani sulle montagne del Colle del Lys, per la prima volta il comandante partigiano Franco Berlanda, nome di battaglia “Grigia”, non salirà al Colle: se n’è andato, quasi dolcemente, il 29 giugno, dopo una lunga vita (era nato nel 1921) all’insegna dell’impegno e della lotta per quei valori di democrazia e di libertà che avevano motivato la sua partecipazione alla guerra di Liberazione nel Canavese. Non mancava mai alla manifestazione annuale attorno...

su Luna Nuova di martedì 2 luglio 2019