Buona la prima, per il Dreamusic Summer Fest andato in scena lo scorso fine settimana sul pratone dell’ecomuneo del Dinamitificio Nobel. A fine rassegna gli organizzatori hanno calcolato circa 1300 passaggi. Un buon risultato per una manifestazione nata un po’ in sordina, indirizzata in particolar modo al pubblico della valle...

Su Luna Nuova di venerdì 5 luglio 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!