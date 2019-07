Una partenza in bellezza per il “Festival d’estate” organizzato dal Comitato Festeggiamenti in piazza Donatori di Sangue. Venerdì si è tenuta la “Cena in giallo”, che ha colorato l’ala coperta con commensali, biancheria e persino cibi in tinta con la serata. rata.

Sabato piazza gremita per la cena e per la tappa paesana di Miss Italia...

Su Luna Nuova di martedì 9 luglio 2019

Su Luna Nuova di martedì 9 luglio 2019