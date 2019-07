I No Tav a Modane: «Qui la Torino-Lione esiste già»

«Volevano seppellirci, ma non sapevano che eravamo semi». Con queste parole di speranza e di determinazione si è conclusa l’assemblea pomeridiana che domenica 7 luglio ha visto riuniti a Modane i No Tav italiani e francesi, tra amministratori comunali e semplici cittadini. Questo in una giornata iniziata in tarda mattinata alla stazione di Modane, dove avrebbe dovuto transitare il Tgv delle 11,33. Mai giunto a causa della frana di terra di alcuni giorni prima che ha determinato tre interruzioni sulle linee...

su Luna Nuova di martedì 9 luglio 2019