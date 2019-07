Oulx: addio a Donatella Rocca, prof e animatrice della comunità

Una folla immensa e commossa ha preso parte ieri pomeriggio ai funerali di Donatella Rocca, scomparsa dopo una lunga malattia, durata oltre due anni, all’età di 62 anni. Donatella Rocca era una donna simbolo dell’attaccamento al proprio lavoro, quello di insegnante, e di impegno per la comunità e a favore degli altri, e proprio per questo non ha stupito la grande partecipazione emotiva al dolore della famiglia, il marito Giorgio Tiberi, medico, il figlio Andrea, campione di montain bike e olimpionico a Rio de Janeiro nel 2016, e le tre figlie Irene, assessore della neo eletta giunta di Andrea Terzolo, Laura e Sara…

Sul Luna Nuova di venerdì 12 luglio 2019