Villarfocchiardo: all'incanto biscotti scaduti da quattro anni

Estate, tempo di feste in montagna. Polenta, vino, canti fra amici. Ma anche celebrazioni religiose nelle cappelle, piccoli gioielli architettonici che fanno capolino chi tra i faggi chi tra i larici, a seconda dell’altitudine. E, soprattutto, l’incanto. Quella tradizione antica che vuole il banditore ergersi a dirigere una vera e propria asta il cui ricavato va direttamente al fondo pro-cappella per i lavori e le necessità della struttura. Ma anche in questa ultrasecolare tradizione, molto sentita anche sulla montagna villarfocchiardese, si inseriscono sempre più spesso i “furbetti”...

Su Luna Nuova di venerdì 12 luglio 2019