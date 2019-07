Bardonecchia: via ai progetti per il recupero della cappella del Thabor

Un simbolo di unione in un territorio in cui quasi 80 anni fa ci si scambiava cannonate e “pugnalate alla schiena” con i vicini francesi. La cappella della Madonna del Thabor, dedicata a Maria Vergine Addolorata, ha sempre rappresentato un’icona di quello che le popolazioni di montagna, a cavallo della Alpi, non hanno mai smesso di essere, sorelle, in barba a trattati ed interessi internazionali e nazionali. Un luogo di incontro e non di scontro. Di scambio e non di chiusura, non soltanto delle frontiere. Da un lato la comunità di Nevache, a cui dal Dopoguerra dipende territorialmente la Valle Stretta, dall’altro quella di Bardonecchia e, ancora prima, quella di Melezet. E tutti insieme, una volta l’anno, il 16 giugno, in marcia e processione per cinque ore per raggiungere la vetta e la cappella per celebrare la messa più alta dopo quella del Rocciamelone…

Su Luna Nuova di venerdì 12 luglio 2019