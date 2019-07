Roberto Cileone, “Da oggi anche Dio…”

Roberto Cileone ha 26 anni, un diploma di grafico pubblicitario nel cassetto ed a breve ripercorrerà le orme del papà Tony, caposquadra dei vigili del fuoco di Susa, avendo vinto il recente concorso per entrare nei pompieri, ma a Susa, la sua città, e in valle, il suo nome è accostato alla musica. Un musicista? Un cantante? «Più che altro un cantautore», spiega, «è la definizione che mi si avvicina di più, non sono nè cantante nè autore nel senso stretto del termine, però scrivo e canto le mie canzoni, ovviamente con il supporto di un gruppo di musicisti e tecnici»...

Su Luna Nuova di venerdì 19 luglio 2019