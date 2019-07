Condove: al gran trasloco materna-media ci pensano i volontari

La scuola dell’infanzia Gianni Rodari inizia a prendere forma. Almeno nella sua versione temporanea, in attesa del cantiere che, presumibilmente a partire dall’inverno 2020, porterà alla completa demolizione e poi alla ricostruzione della struttura conosciuta come “Asilo Arcobaleno”: sabato 20 luglio è stato il gran giorno del trasloco di tutto il materiale didattico e di parte degli arredi verso la sede della scuola secondaria di primo grado, che da settembre, e verosimilmente per i prossimi due anni scolastici...

su Luna Nuova di martedì 23 luglio 2019