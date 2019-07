Tornano i bocconi avvelenati sul Rocciamelone

A più di quattro anni di distanza, tornano i bocconi avvelenati alle falde del Rocciamelone. A differenza di quella primavera del 2015, dove l'allarme venne lanciato per l'avvelenamento di un golden retriever appartenente ad una villarfocchiardese, che per fortuna si salvò, questa volta il segnale che ha fatto scattare l'allarme è stato il ritrovamento di un animale selvatico, una volpe, nella zona compresa fra il Trucco, Pampalù e Prato Riondetto. Sulla carcassa del povero animale è stata effettuata l'autopsia, che ha purtroppo confermato come la morte sia sopravvenuta a causa del veleno ingerito…

Su Luna Nuova di martedì 23 luglio 2019