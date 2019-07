Cesana, un bivacco futurista sulla Dormilleuse

Linee futuriste, l’eleganza del colore nero. È spuntato un nuovo bivacco sulle montagne dell’alta valle. Lo si trova sulla cima della Dormillouse, a 2908 metri di quota, sulla lunga dorsale che tra l’inverno e la primavera rappresenta un vero e proprio paradiso per gli amanti dello scialpinismo, ma che anche nella bella stagione sa trasformarsi in un’attrattiva per gli escursionisti…

Su Luna Nuova di venerdì 26 luglio 2019