S.Antonino: ecco i ‘persi pien’, la patronale ha il suo prodotto tipico

“Persi pien”, ovvero le pesche ripiene, ma anche “Fontane, balconi e angoli fioriti”. Punta forte sul coinvolgimento diretto dei cittadini il nuovo corso della festa patronale, che vivrà la sua giornata clou domenica 1° settembre: l’amministrazione comunale e la Pro loco, affiancate da un gruppo di volontari, hanno infatti deciso di promuovere due concorsi a tema in cui i protagonisti saranno anzitutto i santantoninesi, chiamati a essere non solo spettatori ma anche attori in prima persona. L’idea di lanciare...

su Luna Nuova di venerdì 26 luglio 2019