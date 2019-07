No Tav a migliaia in marcia verso il cantiere in Val Clarea

Ha appena raggiunto il campo sportivo di Giaglione il corteo No Tav partito da Venaus, dov'è in corso il festival dell'Alta Felicità. Sono migliaia i giovani e gli attivisti in marcia, dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla Val Cenischia all'ora di pranzo. Presenti anche i leader del movimento No Tav, tra cui Alberto Perino, e la sindaca di Bussoleno Bruna Consolini, non in fascia tricolore. Ora il corteo si dirige verso la Val Clarea e il cantiere Tav di Chiomonte. I No Tav assicurano una marcia pacifica ma determinata.