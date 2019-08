Bussoleno: maltrattamenti in famiglia, un arresto

I carabinieri della stazione di Susa hanno arrestato un 49enne residente a Bussoleno per maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono scattate dalla coraggiosa denuncia della moglie che, al culmine dell’ennesima vessazione, ha deciso di presentarsi ai carabinieri per riferire le continue e umilianti aggressioni fisiche e verbali dell’uomo, avvenute nel corso del tempo anche alla presenza del loro figlio minorenne. Il giorno dopo la denuncia, l’uomo ha cercato di far ritrattare la donna, minacciando che se non l’avesse fatto le avrebbe fatto del male e arrivando persino a minacciarla di morte. L’ ennesima grave minaccia telefonica ha portato i carabinieri ad intervenire immediatamente ed arrestarlo in flagranza di reato. L’arresto è stato convalidato nella giornata di ieri.