Condove: il triste addio a Valeria Vinassa, colonna dell’Irem

È stata per tutta la sua carriera lavorativa un “pezzo grosso” dell’Irem, la storica azienda di Borgone fondata da Mario Celso di cui era responsabile spedizioni per l’estero, ma soprattutto un punto di riferimento a tutto tondo. Poi il volontariato alla Croce Rossa di Villardora e quella innata voglia di conoscenza e di approfondimento che la animava in tutte le sue attività. Sono solo alcuni tratti di Valeria Vinassa, scomparsa domenica 11 agosto nel letto di casa all’età di 59 anni, dopo un lungo periodo di...

su Luna Nuova di venerdì 30 agosto 2019