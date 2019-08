Trana: il Rea sarà autosufficiente in campo energetico

L’energia pulita entra nel Giardino Botanico Rea di Trana. Il museo vivente di S.Bernardino infatti è stato inserito in un progetto pilota promosso dalla Regione Piemonte nell’ambito del “Ppi2Innovate”, per renderlo autosufficiente sotto il profilo energetico, applicando modelli di “circolarità”, e per riaprirlo al più presto al pubblico, per visite didattiche e naturalistiche...

Su Luna Nuova di venerdì 30 agosto 2019

