Giaveno, domenica torna la festa del pane

Tutto pronto per la 16ª edizione di “Giaveno città del buon pane” prevista domenica 8 settembre dalle 10 alle 18,30. Come da tradizione, i protagonisti saranno i panettieri dell’Associazione Panificatori Artigiani Deco di Giaveno, che portando un vero e proprio forno in piazza, sotto l’ala coperta di piazza Mautino prepareranno pane, grissini, biscotti, pizzette e altre fragranti e bontà da forno...

Su Luna Nuova di martedì 3 settembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!