S.Antonino: una donazione privata rende più bella la Casa anziani Rossetto

Le donazioni private possono contribuire in modo significativo a rendere più belle e più funzionali le strutture socio-assistenziali presenti sul territorio. L’esempio arriva da Sant’Antonino dove Piera Rossetto Casel, in memoria dei genitori Anselmo Rossetto Casel e Argentina Arnaud, ha deciso di devolvere 2mila euro alla fondazione “Solidarietà per anziani”, proprietaria della struttura di social housing di via Abegg 16, all’angolo con via Torino. Una struttura inaugurata nell’aprile 2016 all’interno dello stabile...

su Luna Nuova di martedì 3 settembre 2019