Almese: "Settembre" nel vivo con Street Food, musica e cultura

Siamo al cuore del “Settembre Almesino”, che durante il week-end alle porte vivrà il suo momento-clou in concomitanza con la festa patronale: il ricco calendario di eventi promosso dal Comune di Almese in collaborazione con i commercianti e le associazioni del paese proseguirà a ritmo serrato fino a domenica 29. Dopo il via di mercoledì sera con la 7ª edizione della Stramessa lungo le sponde del torrente Messa, organizzata dal Comitato Uisp-Giò22, da oggi, venerdì 6, si entra nel vivo a...

su Luna Nuova di venerdì 6 settembre 2019