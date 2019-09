È aperta la call per la selezione di dieci giovani partecipanti al workshop “Re-Scape, nuove narrazioni generative per l’ex Dinamitificio Nobel e il suo territorio”, promosso dal Comune di Avigliana e Avanzi-Sostenibilità per Azioni...

Su Luna Nuova di venerdì 6 settembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!