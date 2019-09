Coazze, il piano del Comune per la scuola

Il Comune di Coazze mette dei puntelli alla scuola media Nicoletta. In senso figurato e in senso letterale. Per consentire l’avvio del nuovo anno scolastico senza troppi problemi, l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Allais ha deciso di rinforzare la struttura dell’edificio installando dei puntelli per reggere il piano superiore. «Si tratta di una misura precauzionale, un ulteriore rafforzamento dell’edificio per aumentarne la resistenza», spiega il primo cittadino...

Su Luna Nuova di venerdì 6 settembre 2019

