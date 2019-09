La "Civiltà Alpina" in un monumento: è festa a Mocchie

L’occasione è stata propizia per ricordare, certo, ma anche per guardare al futuro di quella montagna operosa e instancabile che per molti rappresenta ancora oggi un modo d’essere, uno stile e una scelta di vita. Così Condove, domenica 1° settembre, ha voluto rendere omaggio al 25° anniversario dell’inaugurazione del monumento alla “Civiltà Alpina” di Mocchie, nell’ambito di una giornata molto partecipata che si è conclusa con la posa della targa per i dieci anni della biblioteca intitolata ad Alda Rocci...

su Luna Nuova di venerdì 6 settembre 2019