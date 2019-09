Rubiana: il parco provinciale del Colle del Lys festeggia i 15 anni

Nasceva 15 anni fa il parco provinciale del Colle del Lys, istituito nel 2004 come quelli del Monte San Giorgio, del Monte Tre Denti-Freidour, dello Stagno di Oulx e di Conca Cialancia. Per celebrare l’anniversario, la Direzione Sistemi naturali della Città Metropolitana sta organizzando una serie di eventi che prendono il via domenica 8 settembre alle 9 sul territorio di Rubiana con due camminate sui percorsi della Resistenza. L’escursione dai 1319 metri del Colle del Lys ai 1322 del Colle della Portia si...

su Luna Nuova di venerdì 6 settembre 2019