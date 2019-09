Unione montana: Pacifico Banchieri è il presidente in pectore

Pacifico Banchieri, sindaco Pd di Caselette, è il candidato designato ad assumere la presidenza dell'Unione montana Valle Susa per il prossimo quinquennio al posto di Sandro Plano, ex primo cittadino Pd di Susa: l'investitura è arrivata al termine della riunione-fiume che ieri sera a Bussoleno, nella sede di Villa Ferro, si è protratta fin verso la mezzanotte. Un incontro dai toni comunque pacati che, al termine di una lunga discussione tra i sindaci della bassa valle di Susa sulle modalità e i criteri di votazione, ha visto prevalere Banchieri (in quota centrosinistra) con uno scarto relativamente ampio: 11 voti contro i 6 ottenuti dal suo contendente Emilio Chiaberto, sindaco di Villarfocchiardo in quota liste civiche, che sarebbe stato certamente più gradito ai No Tav, 3 invece le astensioni. Alla fine è stata scelta la via della votazione segreta, nonostante alcuni sindaci abbiano reclamato il voto palese: i voti totali sono 20, a fronte di 22 comuni, poiché i due candidati hanno scelto di non partecipare all'incontro. Ora Banchieri ha una settimana di tempo per preparare la sua giunta: la seduta ufficiale di insediamento del nuovo consiglio di Unione montana è prevista per giovedì prossimo, 12 settembre, a Bussoleno. Banchieri dovrà ottenere una doppia maggioranza qualificata dei due terzi, di consiglieri e di quote per abitanti, per poter essere eletto: ciò vuol dire che per farcela dovrà essere sostenuto anche da almeno una fetta dei comuni che non lo hanno appoggiato in questa sorta di votazione preliminare. L'elezione non dovrebbe essere in discussione, a patto che la riunione di ieri sera non abbia lasciato troppi strascichi.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 10 settembre 2019