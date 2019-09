Coazze, scuola Nicoletta: l’opposizione va all’attacco

Fa ancora discutere la situazione della scuola Nicoletta. L’opposizione consiliare in particolare avanza delle preoccupazioni: «Condividiamo la disposizione, che Allais ha dovuto suo malgrado accettare, di intervenire sull’edificio esistente. Era assolutamente evidente che la proposta indicata in campagna elettorale di nuova edificazione era velleitaria e impercorribile per i costi, 2,5/3milioni di euro, e per la mancanza di terreni adeguati a disposizione», scrivono in una nota Dino Tessa, Maria Grazia Gerbi e Carlo Pallard...

Su Luna Nuova di venerdì 13 settembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!