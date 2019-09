Archeologia a porte aperte: domenica la 10ª Giornata in valle di Susa

Nell'anno nazionale del “turismo lento”, la “Giornata del patrimonio archeologico della valle di Susa” avrà come filo conduttore “La strada”, tema scelto per questa 10ª edizione: per ciascuno dei 12 siti archeologici (Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone, Bruzolo, Caselette, Condove, Novalesa, Oulx, Salbertrand, Susa, Vaie) sarà creato uno speciale collegamento tra la cronologia di riferimento e la viabilità (preistoria, età romana, medioevo e età moderna). L’appuntamento è per domenica 22...

su Luna Nuova di venerdì 20 settembre 2019