S.Antonino: addio a Tullio Girodo, il papà di "Animaloasi"

In tanti lo ricordano per le prelibatezze della sua salumeria prima e gastronomia poi. Altri ancora per la sua incondizionata passione verso gli animali. Ma c’è un comune denominatore in tutto questo: il lavoro, a cui ha dedicato una vita intera. Era un uomo instancabile Tullio Girodo, scomparso sabato 14 settembre all’età di 96 anni. Un uomo che alle parole ha sempre preferito i fatti: «Parole poche, pochissime, dette a bassa voce, negli ultimi giorni appena accennate - lo ricorda commossa la nipote Ilaria Girodo - fatti sì, tanti...

su Luna Nuova di venerdì 20 settembre 2019