Magnalonga, il Vangelo si spiega a tavola a Villarfocchiardo

Oltre 200 persone a spasso per le vie del paese, gustando piatti e conoscendo più da vicino la storia delle cappelle sparse su territorio. È stato questo il momento più partecipato della Missione Popolare che le parrocchie di S.Maria Assunta di Villarfocchiardo e S.Giorgio Martire di S.Giorio stanno sostenendo in questi giorni e che si concluderà domenica prossima in occasione dei festeggiamenti patronali di S.Cosma e Damiano…

Su Luna Nuova di martedì 24 settembre 2019