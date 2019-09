Villardora: la Pro loco prepara tre eventi per finire il 2019

All’orizzonte ci sono già Castagnata e mercatino di Natale, eventi consolidati che la Pro loco è pronta a riprendere in mano, a cui potrebbe aggiungersi una novità assoluta per Villardora: il veglione di Capodanno in una piazza del paese. Di carne al fuoco ce n’è già parecchia per la nuova Pro loco, che dopo due anni e mezzo di assenza dal panorama associativo del paese si è formalmente ricostituita durante l’estate affidandosi alle sapienti mani di Gianni Comparetto, un “cavallo di ritorno” già alla...

su Luna Nuova di martedì 24 settembre 2019