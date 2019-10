S.Antonino: l’Unitre prepara "La via del sacro"

Un’ipotesi di nome c’è già: “La via del sacro”. Un percorso escursionistico, ma anche storico e tematico, che attraverso la toponomastica possa mettere in luce gli aspetti della cultura locale unendo, ad esempio, i principali luoghi religiosi e industriali di Sant’Antonino. Ci sta lavorando l’Unitre, che ha accettato di buon grado la proposta avanzata dall’Università di Torino nell’ambito del progetto “Map for us”, lo stesso che ha riguardato il Folatone: il presidente Piero Del Vecchio lo ha annunciato sabato 28...

su Luna Nuova di martedì 1 ottobre 2019