Villarfocchiardo: la primaria arranca, interviene la Polisportiva

Un solo bambino in prima. La forzata creazione di una pluriclasse con quelli di seconda. Non è proprio una di quelle scuole di montagna a rischio estinzione, ma comunque la primaria di primo grado, quella che una volta meno pomposamente si chiamava elementare, di Villarfocchiardo non se la passa certo bene ed i dati anagrafici dei prossimi anni, oltre alla concorrenza dei plessi di Borgone e S.Antonino, non preannunciano certo rasserenamenti all’orizzonte…

Su Luna Nuova di venerdì 4 ottobre 2019