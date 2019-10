Una fiera con gusto: le ‘siole pien-e’ di Rivera tornano in vetrina

Dopo un anno di transizione, le siole pien-e sono tornate di gran carriera. Anzi: loro, le cipolle ripiene, dolci o salate, non sono mai mancate all’appello. Il mercatino invece, nell’autunno 2018, aveva marcato visita, non certo per cattiva volontà degli organizzatori, ma a causa delle nuove normative in materia di pubblica sicurezza, molto più stringenti, che avevano suggerito all’associazione “Siole pien-e” di rinunciare alla consueta esposizione di bancarelle dedicate ai prodotti tipici e all’artigianato...

su Luna Nuova di martedì 8 ottobre 2019