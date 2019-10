In 20mila a Oulx per la Fiera Franca del Grand Escarton

È stato stimato in oltre 20mila persone il successo della 525ª edizione della Fiera Franca del Grand Escarton, andata in scena nella giornata di domenica, con eventi di contorno già sin dal venerdì. Che la Fiera Franca sia una tradizione radicata non soltanto a Oulx e in alta valle è un dato assodato, ma ogni anno la manifestazione che sancisce la chiusura della stagione in alpeggio di mandrie, greggi e pastori, chiamata a confermare questa sua vocazione, ne esce sempre vincente…

Su Luna Nuova di martedì 8 ottobre 2019