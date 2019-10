Avigliana, le due città rinnovano il gemellaggio

Avigliana e Tresserve rinnovano il proprio gemellaggio. I cugini francesi saranno in paese sabato 12 e domenica 13 ottobre con una delegazione di circa 200 persone. Il gemellaggio franco-valsusino è datato 1963, parteciperà alle manifestazioni dedicate al gemellaggio ed è uno dei più antichi gemellaggi d’Italia. Sabato ci sarà un prologo alla festa: alcuni soci della Bocciofila di Tresserve saranno accolti dall’Unione bocciofila aviglianese, con cui gareggeranno in un torneo di bocce previsto sui due giorni, mentre sabato sera saranno ospiti a cena dell’associazione di via Al Tubo...

Su Luna Nuova di venerdì 11 ottobre 2019

