Controlli in strada: un arresto e sette denunce

È di un arresto e sette denunce il bilancio dei controlli serrati che i carabinieri della compagnia di Susa, nel fine settimana, hanno eseguito in alcune zone isolate e in quelle adiacenti alle stazioni ferroviarie, concentrandosi in particolare sulle persone in entrata ed uscita dalla valle di Susa. È stata rintracciata ed arrestata una persona residente a Borgone destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione: doveva espiare la pena di due anni per il reato di rapina. Sono state inoltre denunciate sette persone tra Susa e Bussoleno per vari reati: un cittadino di origine rumena è stato controllato alla stazione ferroviaria di Susa con indosso tre coltelli ed un tirapugni, altri due stranieri sono stati controllati con patenti false, mentre quattro automobilisti italiani sono stati denunciati per essersi messi alla guida in stato di ubriachezza. Uno di questi, a Chiusa San Michele, ha tentato di fuggire al posto di controllo, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento.