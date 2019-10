Villardora: una Castagnata ricca e bagnata

Poteva andare meglio, non c’è dubbio, ma non certo per negligenza degli organizzatori, che hanno fatto di tutto per regalare a villardoresi e non una piacevole “Castagnata”. Il maltempo, come d’altronde annunciavano le previsioni meteo, ci ha messo lo zampino senza comunque compromettere la buona riuscita della 39ª edizione della sagra dei prodotti autunnali, che si è svolta regolarmente nonostante la pioggia fine ma insistente che ha accompagnato soprattutto il pomeriggio di domenica 20 ottobre...

su Luna Nuova di martedì 22 ottobre 2019