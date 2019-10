Si fanno incerti i tempi per la realizzazione del Bicigrill di corso Dora, in costruzione alle spalle del nuovo centro commerciale. La Regione ha sospeso l’erogazione della sua parte di finanziamento, cosa che ha costretto il Comune a rivedere la tempistica per il completamento dell’opera...

Su Luna Nuova di venerdì 25 ottobre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!