Giaveno, vandali e chiasso: niente alcolici nei parchi cittadini

Annunciata settimane fa, dal 21 ottobre scorso è entrata in vigore l’ordinanza del Comune di Giaveno che vieta il consumo in pubblico di alcolici dalle 14 alle 6. In particolare nei parchi comunali Olivieri, Comunale, Pertini, Ex Internati, nei parchi di borgata Buffa,Ponte Pietra, piazza Camillo Franco, strada della Chioma, via Beale e della Favorita. I trasgressori rischiano multe da 25 a 500 euro...

Su Luna Nuova di venerdì 25 ottobre 2019

