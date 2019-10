«Siamo mosci, diamoci una scossa»: appello No Tav per rilanciare la lotta

«Per un attimo mi tolgo il cappello da tecnico e indosso quello da attivista per fare una critica al movimento No Tav: ragazzi, siamo mosci! Qui, a forza di far parlare quelli che vogliono farci credere che tutto è deciso, va a finire che ci crediamo pure noi. Ma ho una notizia da darvi: non c’è nessun cantiere che va avanti e nessuno ha deciso nulla, perché l’unico organismo titolato a esprimersi è il Cipe e quella di Conte all’Unione europea ha lo stesso valore di una letterina di Babbo Natale. La partita, però, la vinciamo solo se resistiamo e iniziamo di nuovo a fare informazione». A suonare la carica è Alberto Poggio, uno dei...

su Luna Nuova di venerdì 25 ottobre 2019