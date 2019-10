S.Antonino: auto si ribalta sulla statale 25

Pauroso incidente, pare fortunatamente senza gravi conseguenze, stasera a Sant'Antonino, poco prima delle 19,30, all'altezza del semaforo all'incrocio tra via Abegg e via Moncenisio, lungo la statale 25. Si sono scontrate una Citroën Picasso e una Fiat Grande Punto: stando alle prime ricostruzioni il conducente di quest'ultima, che viaggiava in direzione Torino, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro la Picasso che era ferma in centro strada, in direzione Susa, per svoltare a sinistra verso Sant'Antonino. La Grande Punto, nell'impatto, si è ribaltata ed il conducente, apparentemente non in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale dell'ambulanza del 118, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco di Susa, ai volontari di Borgone-Sant'Antonino e ai carabinieri della compagnia di Susa. Illesi gli occupanti della Picasso.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 29 ottobre 2019