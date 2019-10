Caselette: piantati i sette alberi al posto dei tigli in Strada Contessa

Il nuovo marciapiede di strada Contessa è pronto per l’uso: i sette tigli non ci sono più, ma al loro posto sorgono altrettanti liquidambar, piante ad alto fusto che sono state messe a dimora nei giorni scorsi. Archiviate le polemiche estive contro l’abbattimento dei possenti tigli, si sono da poco conclusi i lavori per il completo rifacimento della passerella pedonale che sovrasta piazza Cays, di fronte all’ufficio postale: un intervento deciso ancora dalla passata amministrazione, e portato avanti...

su Luna Nuova di martedì 29 ottobre 2019