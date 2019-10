S.Ambrogio: tutti di corsa per Ugo Maggiotto

Di corsa, o a passo lento, in memoria di Ugo Maggiotto, presidente emerito del gruppo Fidas di Sant’Ambrogio, scomparso in primavera all’età di 84 anni. Un pezzo di storia per i donatori di sangue all’ombra della Sacra, che da quest’anno l’associazione ha deciso di ricordare dedicandogli un evento sportivo finalizzato da un lato a creare un momento ricreativo e di aggregazione per tutto il paese, come lui amava fare, dall’altro a potenziare una delle sue creature: quel parco di attrezzature ortopediche...

su Luna Nuova di giovedì 31 ottobre 2019