Vaie: una "super-caldaia" per centro sociale e scuola

Chiamarla caldaia suona quasi riduttivo. Si tratta di una vera centrale termica di ultimissima generazione su cui il Comune di Vaie ha deciso di investire di tasca propria per dotare il centro sociale Primo Levi e l’edificio scolastico di impianti all’avanguardia e ambientalmente sostenibili, in un’ottica di risparmio energetico. La nuova centrale termica è entrata ufficialmente in funzione nelle scorse settimane, in concomitanza con il via libera all’accensione dei riscaldamenti negli edifici pubblici e privati in vista...

su Luna Nuova di giovedì 31 ottobre 2019