Exilles: rave party ai piedi del Forte, 117 denunciati

Sono stati tutti denunciati per invasione di terreni i giovani, oltre un centinaio, provenienti da tutta Italia, che venerdì 1° novembre hanno dato vita ad un rave party non autorizzato sulle aree private ai piedi del forte di Exilles. I carabinieri della compagnia di Susa, impegnati per prevenire incidenti e garantire l’ordine pubblico, ne hanno identificati 117: erano arrivati da Napoli, Roma, Genova, Milano, Varese, Firenze e altre zone d’Italia. Altri tre ragazzi sono stati invece sorpresi mentre uscivano dal rave party sulle loro autovetture in palese stato di ubriachezza: l’alcoltest ha confermato il loro altissimo valore di alcol nel sangue. Oltre ad esser stati denunciati, i veicoli sono stati sequestrati ai fini della confisca e le loro patenti ritirate. Il rave party è terminato nel tardo pomeriggio. I giovani, per guadagnarsi l’accesso ai terreni, hanno divelto alcune barriere che impedivano l’accesso alla zona.