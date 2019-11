Avigliana, corto in centro per raccontare gli ex internati

Lo scorso fine settimana la chiesa e l’antico cimitero di S.Pietro sono stati teatro di una passeggiata musicale e di un set cinematografico. Chiesa e camposanto sono stati scelti come set per “Tempi morti”, il nuovo cortometraggio di Damiano Monaco, regista e produttore di H12 Film, già autore del film “Valetti. Il campione dimenticato”. "Tempi morti” è un cortometraggio destinato alle scuole, che racconta il dramma degli ex internati militari italiani grazie a una trama da commedia. Parte del cortometraggio è stata girata ad Avigliana, tra il cimitero di S.Pietro e in piazza Conte Rosso. Dopo alcuni sopralluoghi con il referente dell’associazione Amici di Avigliana Silvio Amprino e l’assessora alla cultura Paola Babbini, la troupe ha effettuato le riprese...

Su Luna Nuova di martedì 5 novembre 2019

