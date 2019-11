Villarfocchiardo, le frane adesso fanno meno paura

La frana del Soglietto adesso fa un po’ meno paura. Il costone ricco di acqua che da tempo gravava sulla riva destra del rio Chiapinetto, paradiso di fioriture di bucaneve alla fine dell’inverno ma anche portatore di tante preoccupazioni per la sua fragilità idrogeologica, è stato messo in sicurezza fra la primavera e l’estate con lavori finanziati da fondi statali e con le compensazioni per la realizzazione di una centralina idroelettrica sul corso della Dora al confine con S.Antonino…

Su Luna Nuova di martedì 5 novembre 2019