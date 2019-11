S.Ambrogio: anziana muore investita sulla statale 25

Dramma stasera poco dopo le 18 a Sant'Ambrogio, dove un'anziana donna residente a Chiusa San Michele, Lelia Guerrieri, 81 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita lungo la statale 25, all'altezza del bar-tabaccheria nei pressi dell'ingresso lato est del paese. Stando alle prime testimonianze raccolte, pare che la donna stesse attraversando la strada verso il bar-tabaccheria quando è stata travolta da una Ford Focus di colore bianco che viaggiava in direzione Susa. Sul posto stanno ancora operando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Rivoli e della stazione di Avigliana, intervenuti insieme all'ambulanza del 118: il personale medico-sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La circolazione è stata temporaneamente deviata, provocando code e rallentamenti.

