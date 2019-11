Ecco "Uomini d’oro": debutta il film girato alla "Sacra Birra"

C’era un “posto d’onore” riservato anche per lui, Ettore Aldo Carlo, titolare de “La Sacra Birra” di Sant’Ambrogio, ieri sera al cinema multisala Reposi di Torino, dov’è stata proiettata la prima assoluta del film “Uomini d’oro”. «Il lavoro è lavoro e non ho potuto esserci, ma sono davvero curioso di vederlo dal vivo», commenta Ettore dopo aver visto il minuto e mezzo di trailer in cui si intravvedono anche gli inconfondibili interni in legno del celebre locale di corso Moncenisio 18 dove sono stati girati ben 22...

su Luna Nuova di venerdì 8 novembre 2019