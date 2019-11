Trana, al parlamento europeo contro la fame

C'era anche la 23enne Ilaria Orsi tra i Giovane Ambasciatori di One che hanno incontrato i deputati del Parlamento Europeo a Bruxelles per portare un messaggio anti-povertà. «Siamo stati a Bruxelles il 4 e 5 novembre: la prima giornata è stata dedicata alla preparazione dei lobby meetings, mentre la seconda si è svolta totalmente all’interno del Parlamento - racconta la Orsi - Tutti gli ambasciatori presenti, circa 30, sono stati divisi in gruppi di 4-5 persone, ognuno con 3-4 parlamentari target. Complessivamente hanno avuto luogo 35 incontri, la maggior parte con europarlamentari, alcuni con i loro assistenti...

Su Luna Nuova di venerdì 8 novembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!